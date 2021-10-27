Шахматист Карпов и экс-глава Росимущества Петров получили думские мандаты "Единой России"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал вакантные думские мандаты "Единой России" экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову и бывшему главе Росимущества Юрию Петрову.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Единая Россия", Карпову Анатолию Евгеньевичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Другим постановлением ЦИК передал еще один думский мандат единороссов Петрову. Комиссия также приняла решение зарегистрировать Карпова и Петрова депутатами Госдумы и выдать им удостоверения об избрании.

Кроме того, ЦИК передал вакантный мандат "Новых людей" бывшему секретарю воронежского регионального отделения партии Антону Ткачеву и зарегистрировал его депутатом Госдумы.

Карпов избирался от "Единой России" по федеральному списку (территориальная группа № 9 - Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). Он получит мандат Ольги Баталиной, которая отказалась от места в Думе в связи с назначением первым заместителем министра труда.

Петров избирался в Госдуму по партийному списку единороссов от Санкт-Петербурга. Он получит мандат Александра Авдеева, который указом президента был назначен врио губернатора Владимирской области.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.