Памфилова заявила, что новые составы 55 региональных избиркомов сформируют до конца года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в декабре истекают полномочия 55 региональных избирательных комиссий, власти субъектов уже приступили к формированию новых составов избиркомов.

"В декабре нынешнего года истекают полномочия 55 избирательных комиссий из 85 комиссий. Плюс федеральная территория "Сириус". Во всех субъектах органы государственной власти приступили к формированию избирательных комиссий субъектов РФ нового состава", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

В ходе заседания ЦИК рекомендовал властям регионов назначить по два члена комиссии в новые составы 20 избиркомов. "Подавляющее большинство ныне действующих председателей - мы с ними прошли эти годы, мы знаем, как они работали, мы ценим их работу, уровень профессионализма. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев мы предлагаем нашим коллегам продолжить эту работу", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что ряд членов комиссий по объективным обстоятельствам, в том числе возраст, состояние здоровья или семейные причины, решили уйти со своих постов.