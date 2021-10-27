Лавров: РФ призывает соседей Афганистана не допустить присутствия НАТО на их территории

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия призывает соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на их территории сил США и НАТО. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана (Иран, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

"В очередной раз призываем стран - соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", - заявил он.

Лавров заявил, что США всегда относились к Афганистану лишь как к инструменту для решения своих геополитических задач.

"Упорное желание западников перекроить Афганистан по своим лекалам привело к печальным последствиям: внутренней вражде и кровопролитию, поляризации общества, социально-экономическому коллапсу, гуманитарной катастрофе. Способствовало разгулу международных террористических группировок, неслыханному по объемам производству наркотиков и коррупции, - сказал он. - Хотя кого в США или других западных столицах это волнует? Афганистан, находящийся в тысячах километров, всегда был для них лишь удобным инструментом для реализации узкокорыстных геополитических задач".

Лавров указал, что сегодня Афганистан является страной, которой фактически приходится начинать все с нуля, выстраиваться с руин - в прямом и переносном смысле этого слова. "Это закономерный плачевный итог двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства", - отметил министр.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете" отмечал, что США под предлогом противодействия террористическим группировкам "стремятся закрепиться в соседних государствах, сформировав там базы для размещения своих беспилотных летательных аппаратов и учебные центры для подготовки местных военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб".

Борьба с террористами

Лавров заявил, что террористы, выдавая себя за беженцев из Афганистана, пытаются проникать в соседние страны, этому необходимо противодействовать.

"Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - сказал он.

"Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возвращения афганцев на родину", - добавил министр.

Создание инклюзивного правительства

Кроме того, Лавров заявил, что Москва последовательно выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане и не собирается навязывать стране свои рекомендации.

"Россия не склонна навязывать кому-либо свои советы или рекомендации. Тем более что история сама подсказывает эффективные рецепты решения проблем. Жизненно необходим максимально полный учет интересов всех основных этнополитических сил страны. Именно поэтому мы твердо и последовательно поддерживаем создание подлинно инклюзивного афганского правительства", - сказал он.

"Граждане должны знать, что их права и законные чаяния не на словах, а на деле реализуются и будут защищены буквой закона, разумеется, при уважении и учете местных традиций и обычаев", - указал Лавров.

Потенциал ШОС и ОДКБ

Лавров заявил, что Россия планирует задействовать весь потенциал ШОС и ОДКБ в целях борьбы с наркотрафиком и террористической угрозой, исходящими из Афганистана.

"Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику - особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил, - указал глава МИД РФ. - Со своей стороны планируем использовать весь имеющийся в нашем распоряжении международный и региональный инструментарий - ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур".

Он также отметил, что Москва с удовлетворением констатирует близость позиций участников саммитов ОДКБ и ШОС, состоявшихся в сентябре в Душанбе. "Удовлетворены итогами специальной совместной встречи членов ОДКБ и ШОС", - добавил министр.

Ответственность за восстановление Афганистана

Страны - члены НАТО и США должны нести основную ответственность за социально-экономическое восстановление Афганистана, так как именно они довели страну до нынешнего состояния, заявил Лавров.

"Очевидно, что формирование системы национального образования, здравоохранения, в целом налаживание эффективной социально-экономической инфраструктуры Афганистана потребует огромных финансовых затрат. В этой связи хотел бы особо подчеркнуть: именно те, кто довел страну до нынешнего состояния, должны нести основную ответственность", - сказал он.

По словам министра, по всей видимости настало время "запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам". "Привычный для западников принцип проведения конференций ради конференций, надеюсь, уже в прошлом. Наступает пора конкретных дел на этом направлении, - указал Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что координирующую роль в этом должна играть Организация Объединенных Наций. "Именно к ООН с соответствующим призывом обратились участники заседания московского формата консультаций по Афганистану 20 октября", - добавил он.

Возвращение на мировую арену

Лавров заявил, что временное правительство движения "Талибан" (запрещено в РФ) имеет реальную, хотя и труднодостижимую возможность вернуть страну на мировую арену в качестве ответственного и мирного государства.

"Теперь у власти в Кабуле - новая администрация. Такова объективная действительность. Перед страной открывается реальная, хотя и труднодостижимая возможность вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства", - сказал министр.

У Москвы вызывают уважение цели стабилизировать военно-политическую обстановку, включить во временное правительство представителей национальных меньшинств и политических сил, провести впоследствии всеобщие выборы, отметил Лавров. "Отмечаем усилия по возобновлению деятельности органов государственного управления, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий", - добавил он.

Гуманитарная помощь

Лавров также сообщил, что Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию продовольствия и медикаментов.

"Россия готова внести свою лепту в общие усилия, - сказал он. - В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости".

Первая встреча стран - соседей Афганистана прошла 8 сентября в онлайн-режиме. В ходе нынешнего мероприятия в Тегеране стороны планируют сконцентрировать усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. В очном формате Москву будет представлять посол в Иране Леван Джагарян.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.