МИД РФ: Москва отвергает посягательства США на экстрадицию граждан РФ по делу "Совфрахта"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Санкции США в отношении крупной транспортно-экспедиторской компании "Совфрахт" являются неуклюжей попыткой давления на Россию, Москва отвергает любые стремления Вашингтона добиваться экстрадиции российских граждан в связи с этим делом. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобные действия американской стороны - не что иное, как идущая вразрез с нормами международного права неуклюжая попытка оказать давление на Россию, а также посягательство на права и свободы российских граждан. Продолжаем исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования наших граждан неприемлема и незаконна по своей сути. Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция и мы будем ее твердо отстаивать", - говорится в комментарии.