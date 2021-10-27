Песков заявил, что РФ предстоит проанализировать судебные перспективы по скифскому золоту

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. России предстоит тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и предпринять действия для продолжения этого процесса, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

"Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", - указал представитель Кремля, комментируя данную тему.

О ситуации вокруг коллекции

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен разрешиться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали жалобу и в марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточный вердикт, отменив постановление окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.