Песков: поставки турецких беспилотников Украине не способствуют урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Поставки турецких ударных беспилотников Украине могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать использование вооруженными силами Украины турецких ударных беспилотников.

"Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы".