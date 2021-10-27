Путин проведет совещание о развитии газового потенциала Ямала

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 октября проведет совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня президент проведет совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала Ямала. Имеются в виду газовые поля, газовые провинции", - сказал он.

По словам Пескова, "в целом оценка ресурсного потенциала природного газа очень важна на фоне тех кризисных процессов, которые происходят на европейских рынках, с учетом повышенного спроса на природный газ, с учетом необходимости в первую очередь удовлетворения собственных потребностей в газе, развития новых провинций, а также выполнения обязательств РФ по повышенному спросу на европейских рынках".

Представитель Кремля добавил, что совещание запланировано на вечер, около 18:00 мск, "список участников уточняется".

"Мы покажем выступление президента, также будет большой доклад вице-премьера Александра Новака. Будут и другие участники, мы сообщим об этом", - сказал пресс-секретарь. При этом он уточнил, что доклад вице-премьера будет в закрытой для СМИ части совещания.

Помимо этого, у главы государства запланировано на среду несколько рабочих встреч. Днем, около 14:00 мск, Путин, как сообщалось ранее, примет участие в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции. "Выступление президента будет транслироваться. Точное время мы назвать не можем, будет зависеть от хода самого мероприятия", - пояснил Песков.