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Песков назвал заявления Зеленского по Крыму территориальными притязаниями к России

Пресс-секретарь президента заявил, что подобные заявления могут иметь свои негативные последствия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении "вернуть" Крым являются территориальными притязаниями к России и могут иметь негативные последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Ранее Зеленский назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил вернуть скифское золото Украине. Он также отмечал, что после возвращения золота Киев якобы намерен "вернуть себе и Крым".

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - заметил Песков.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. По словам председательствующей судьи Паулины Хофмейер-Рюттен, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрымЗеленский, Владимир Александрович
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