Песков назвал заявления Зеленского по Крыму территориальными притязаниями к России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении "вернуть" Крым являются территориальными притязаниями к России и могут иметь негативные последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил вернуть скифское золото Украине. Он также отмечал, что после возвращения золота Киев якобы намерен "вернуть себе и Крым".

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", - заметил Песков.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. По словам председательствующей судьи Паулины Хофмейер-Рюттен, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.