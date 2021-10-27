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Аксенов сообщил, что проверка в администрации Керчи носит плановый характер

Глава Крыма уточнил, что силовики проверяют эффективность расходования бюджетных средств
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Проверка в администрации Керчи, которую проводят в среду сотрудники правоохранительных органов, носит плановый характер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Это плановая проверка", - написал Аксенов. Он добавил, что такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета.

Ранее в среду источник ТАСС во властных структурах полуострова сообщал, что силовики проводят следственные действия в администрации Керчи.

В Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Керчи, Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

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