Песков: очные контакты лидеров лучше дистанционных, но приходится учитывать реальность

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Формат международных контактов президента РФ Владимира Путина учитывает существующую эпидемиологическую ситуацию, а туристическая составляющая в зарубежных визитах главы государства и раньше была минимальна. Это подчеркнул в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин, что в крупных международных форумах сейчас приходится участвовать удаленно.

"Очные контакты всегда лучше, но существуют реальные условия, в которых мы живем, реальная пандемия, эпидемиологическая опасность. Это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, хотел бы Путин отправиться лично на следующий Восточноазиатский саммит, который пройдет в 2022 году в Камбодже, в том числе, чтобы посмотреть достопримечательности, Песков заметил: "Туристическая составляющая в поездках президента минимальна или вообще отсутствует".

В среду президент РФ примет участие по видеосвязи в Восточноазиатском саммите, проходящем в этом году под председательством Брунея.