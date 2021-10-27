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Путин обсудит с Ниинистё сотрудничество РФ и Финляндии и международную повестку

Президенты двух стран проведут переговоры 29 октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 29 октября, в пятницу, проведет переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее о готовящейся встрече сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и канцелярия финского президента.

В последний раз Путин и Ниинистё проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября президенты провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссия
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