Путин обсудит с Ниинистё сотрудничество РФ и Финляндии и международную повестку

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 29 октября, в пятницу, проведет переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее о готовящейся встрече сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и канцелярия финского президента.

В последний раз Путин и Ниинистё проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября президенты провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы.