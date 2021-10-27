Лавров заявил, что Россия ценит настрой Южной Кореи на развитие партнерских отношений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Москва высоко ценит встречный настрой Сеула на развитие тесных и партнерских отношений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

"Укрепление связей с Республикой Кореей является одним из наших главных приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы высоко ценим встречный настрой наших корейских соседей на развитие тесных, партнерских отношений с Российской Федерацией", - отметил он.

"У нас очень насыщенная двусторонняя повестка дня, сегодня мы пройдемся по всем вопросам, которые требуют нашего внимания в соответствии с договоренностями президентов, - добавил Лавров. - Обменяемся мнениями по ключевым международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове".

По словам южнокорейского министра, его нынешняя поездка в Москву имеет особое значение, поскольку, несмотря на пандемию, стороны смогли обменяться визитами на уровне глав МИД. "Особо радует нас то, что сегодня мы успешно завершаем Год взаимных обменов, которому вы, Сергей Викторович, дали старт в марте этого года, и что мы вместе с вами стали свидетелями как начала, так и завершения этого важного юбилея - 30-летия установления дипломатических отношений", - сказал он. Чон Ый Ён добавил, что эти отношения все время развивались в духе взаимопонимания, "ради мира и процветания на Корейском полуострове и на Евразийском континенте в целом".

"Россия является ключевым партнером Южной Кореи в продвижении новой северной политики", - указал он. Министр также подчеркнул, что объем двусторонней торговли в третьем квартале текущего года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Практическое сотрудничество в области строительства инфраструктуры, медицины и здравоохранения, а также других секторов промышленности, намеченных в концепции "Девяти мостов", поступательно продвигается", - заключил глава МИД Южной Кореи.