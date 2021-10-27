В Думе разъяснили ситуацию с дополнительным наименованием должности главы субъекта России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" предусматривает, что регионы могут с учетом своего устава предусмотреть дополнительное наименование должности главы субъекта РФ, за исключением слова "президент". Об этом сообщил в среду на заседании профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству его председатель Павел Крашенинников.

"Название может быть самое разнообразное, я уже об этом сказал. У нас почему-то, вот я даже в регионы приехал, говорят - все, у нас теперь губернатора не будет. Вполне возможно, если в уставе [региона] написано это, делайте. За исключением одной истории - со словом "президент", - сказал Крашенинников.

Ранее парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона, который в том числе устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом. Вопрос о позиции Госсовета Татарстана поднял на заседании первый зампред думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Законопроект о региональной власти был поддержан к первому чтению членами комитета по госстроительству, его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы запланировано на 9 ноября. Документ был внесен Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Как отмечал ранее Клишас, инициативой в том числе предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации". При этом, как уточнял Крашенинников, законопроект не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий.

Во вторник пресс-секретарь президента Рjccbb Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что Кремль с уважением относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против переименования должности президента республики, но это лишь одно из мнений, а не окончательное решение.