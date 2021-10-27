Лавров: Москва и Сеул выступают за возобновление переговоров по Корейскому полуострову

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Москва и Сеул выступают за скорейшее возобновление переговоров по Корейскому полуострову с участием всех заинтересованных сторон. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

"Подробно говорили, как мы это всегда делаем, о ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-восточной Азии. Мы убеждены в безальтернативности политико-дипломатического решения всех проблем региона и подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами. И, конечно же, важно понимать, что поиск взаимоприемлемого и долгосрочного варианта урегулирования должен охватывать весь комплекс проблем Корейского полуострова", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в этой связи стороны отметили "особую важность отказа всех заинтересованных сторон от действий, которые могут стать причиной роста напряженности".

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок. Совет национальной безопасности Республики Корея в ходе экстренного заседания выразил глубокое сожаление в связи с новым ракетным запуском КНДР.