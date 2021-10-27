Лавров: РФ перепроверяет информацию о применении Киевом в Донбассе турецкого беспилотника

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия в контакте с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается сообщений о применении Вооруженными силами Украины беспилотника Bayraktar по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса", - сказал он.

"История, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим", - добавил министр.

26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.