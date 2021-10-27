Лавров: РФ будет делать все, чтобы противостоять распространению миссии НАТО на весь мир

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. НАТО ведет опасные игры, заявляя о желании распространить свою миссию на весь мир, Россия будет делать все для противостояния таким тенденциям. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть свидетельства того, что натовские планировщики сейчас обращают внимание на Восток, уже говорят устами генсека НАТО [Йенса] Столтенберга о том, что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион. Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться. Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса", - сказал глава российского дипведомства.