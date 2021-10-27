Путин предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС) общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией.

"Мы предлагаем учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия", - заявил глава государства, выступая в среду на этом форуме по видеосвязи. Он заверил, что Россия представит "конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам".

По мнению Путина, "в условиях пандемии и связанных с ней жестких ограничений, соблюдения карантина, самоизоляции, особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения".

"Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление", - заверил президент.

Делиться опытом

Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.

"Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией", - заявил он.

"Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Путин.

Он сообщил, что в ноябре-декабре на этой площадке будет проведена "новая серия профильных курсов повышения квалификации", на них Россия ожидает представителей из стран региона.

По оценке Путина, "восточноазиатские саммиты представляют хорошую возможность обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наметить пути решения наиболее острых проблем и выработать меры по поддержанию мира и стабильности, укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества".

"Наш общий регион, действительно, стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности. При этом он сталкивается и с серьезными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус", - заметил президент.

"Вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке", - указал Путин. "В этом контексте мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями", - он.