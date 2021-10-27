Путин заявил, что предложение России по мораторию на размещение РСМД остается в силе

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Предложение России относительно установки моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остается в силе, и его актуальность растет, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе] и других регионах мира и призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами", - сказал Путин, выступая на Восточноазиатском саммите. Президент подчеркнул, что "это российское предложение остается в силе, и его актуальность даже растет".

Российский лидер заявил, что не может не отметить тот факт, что наряду с необходимостью решения всех острых проблем на социальном треке и в экономике важно не ослаблять совместные усилия по поддержанию региональной стабильности и безопасности. По его мнению, это тем более актуально с учетом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации. "Мы, в частности, уже неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений", - констатировал президент РФ.

Путин сделал акцент на том, что Россия последовательно выступает за формирование в АТР системы равной и неделимой безопасности, укрепление атмосферы конструктивного сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учета интересов друг друга. "Только так, на наш взгляд, можно купировать имеющиеся и возникающие угрозы, решать проблемы, остро стоящие не только перед нашим регионом, но и перед мировым сообществом в целом, а также эффективно взаимодействовать в интересах устойчивого развития и повышения благосостояния населения", - заключил он, заверив, что российская сторона будет и далее вносить свой вклад в такую совместную работу.

США 2 февраля 2019 года приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о РСМД на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.