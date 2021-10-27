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Пандемия COVID-19
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Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19

Президент напомнил, что "российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств"

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от ковида.

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"Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств", - сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.

"Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", - заявил Путин.

Он напомнил, что "российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств". "Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин", - отметил российский лидер.

"Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", - пообещал президент.

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