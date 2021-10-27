Патрушев заявил, что обстановка в киберпространстве остается непростой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Обстановка в киберпространстве остается непростой, в том числе в связи с активностью иностранных спецслужб. Об этом сообщил в среду секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"В целом обстановка в информационном пространстве остается непростой и характеризуется нарастанием угроз информационной безопасности, в том числе связанных с активностью спецслужб иностранных государств, киберпреступников, направленной на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия", - сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центральной России.

Он отметил, что за последние три года в ЦФО зарегистрировано более 11,5 тыс. опасных компьютерных атак, только в текущем году их рост составил более 15%.

Объекты ОПК и энергетики в Центральной России, в том числе атомные предприятия, подвергаются атакам со стороны киберпреступников, указал Патрушев.

Информационные технологии все активнее используются для вербовки боевиков, легализации преступных доходов, финансирования террористов, отметил Патрушев.

Многие каналы доступа к служебным базам данных при переводе чиновников на удаленку не были защищены, нужно устранить такие нарушения, сообщил он.