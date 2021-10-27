Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов несет риски роста преступности

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о рисках, связанных с масштабным притоком трудовых мигрантов.

"Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения", - сказал Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.

По его данным, "по-прежнему предпринимаются попытки использования информационного пространства в целях дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе за счет искусственного формирования напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, навязывания идеологии национализма и сепаратизма".

Секретарь Совбеза обратил внимание на "непростую текущую обстановку, связанную с ростом в округе преступлений экстремистской и террористической направленности". "Одним из угрозообразующих факторов обострения криминогенной ситуации является проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов", - констатировал Патрушев.

"Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии", - заявил секретарь Совбеза. Он также призвал "обеспечить соблюдение ими (мигрантами) российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов".