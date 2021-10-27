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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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Захарова: решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент

Официальный представитель МИД РФ заявила, что суд Амстердама, решив передать Украине золото скифов, руководствовался исключительно политическими мотивами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Рюмин/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент и ставит под вопрос дальнейшие перспективы сотрудничества музеев. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно", - указала она.

Захарова подчеркнула, что решение передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев исключительно политически мотивировано. "До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния, - сказала она. - Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали".

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

О ситуации вокруг коллекции

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен разрешиться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали жалобу и в марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточный вердикт, отменив постановление окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.

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