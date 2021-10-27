Захарова: решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент и ставит под вопрос дальнейшие перспективы сотрудничества музеев. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно", - указала она.

Захарова подчеркнула, что решение передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев исключительно политически мотивировано. "До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния, - сказала она. - Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали".

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.

О ситуации вокруг коллекции

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен разрешиться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали жалобу и в марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточный вердикт, отменив постановление окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.