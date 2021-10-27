В ГД считают, что применение Украиной беспилотников в Донбассе приведет к эскалации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что применение украинскими военными беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Донбассе приведет к дальнейшей эскалации конфликта в стране. Слова политика приводит в среду пресс-служба думского комитета по обороне.

"Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar (о котором заявил Генштаб Украины) ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины", - отметил депутат.

"В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира, есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - добавил он, подчеркнув, что руководство Украины "лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Bayraktar TB2 - это ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что военные впервые применили в Донбассе Bayraktar. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.