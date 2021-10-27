Лавров: Россия и Южная Корея провели более 200 мероприятий в рамках Года взаимных обменов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Программа Года взаимных обменов между РФ и Республикой Корея успешно реализована, в ее рамках состоялось более 200 совместных мероприятий как в дистанционном, так и в очном форматах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы завершаем один из самых крупных проектов в современной истории российско-корейских отношений. Обширная и разнообразная программа Года взаимных обменов успешно реализована, проведено более 200 мероприятий как дистанционно, так и в очном формате", - подвел он итоги на церемонии закрытия Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей.

По его словам, двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере продолжает расширяться, а проведенные за последнее время гастроли творческих коллективов, выставки, фестивали и другие мероприятия "выявили растущий интерес россиян и корейцев к изучению культуры, образа жизни друг друга, способствовали взаимопониманию и сближению народов". Реализация программы Года также поспособствовала активизации научно-образовательных обменов по линии ведущих университетов двух стран, были "успешно проведены научно-практические конференции с участием известных экспертов".

Помимо этого, глава МИД РФ также обратил внимание на состоявшуюся 2 октября в Сеуле церемонию открытия "Русских сезонов". "В их рамках в Республике Корея запланирована серия представлений и концертов с участием ведущих российских мастеров искусств, которые, не сомневаюсь, вызовут большой интерес у корейской аудитории", - отметил Лавров. Важным событием стала конференция "30 лет российско-корейских контактов в сфере культуры и искусства: результаты и картина будущего", организованная Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Корейско-российским обществом культуры и искусства.

"Отрадно, что в подготовке и проведении мероприятий Года взаимных обменов под девизом "Дружить, доверять, действовать" приняли деятельное участие не только соответствующие министерства и ведомства, но и представители академических кругов, общественных организаций, бизнес-сообщества и, что очень важно, молодежь обеих стран", - добавил глава российского дипведомства. Он также указал на широкую географию мероприятий, охвативших множество регионов обеих стран. "Можно с полной уверенностью утверждать, что магистральная задача года - укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами - успешно выполнена", - заключил российский министр.

2020 год был объявлен Годом взаимных обменов между Россией и Республикой Корея, однако не все запланированные мероприятия могли быть проведены в намеченные сроки из-за пандемии нового коронавируса. По решению лидеров стран, тематический Год был продлен до конца 2021 года.