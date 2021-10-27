Дипломаты России и США обсудили развитие событий в Судане

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в среду провел беседу по телефону со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом, в ходе которой указал на недопустимость внешнего вмешательства в дела Судана.

Что известно о политическом кризисе в Судане

На эту тему

"В ходе беседы обсуждалось последнее развитие событий в Республике Судан. С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшей стабилизации обстановки, урегулирования существующих межсуданских противоречий путем инклюзивного диалога с участием всех политических сил в интересах достижения национального согласия и решения неотложных социально-экономических проблем Судана", - говорится в сообщении МИД РФ.

"При этом акцентировалась недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны", - подчеркнули в министерстве.

Москва также подтвердила готовность и впредь оказывать всестороннее содействие дружественному суданскому народу, отметили в российском дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.