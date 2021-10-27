Грызлов назвал прошедшее заседание контактной группы по Донбассу одним из самых сложных

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоялось в среду, стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам мероприятия.

"Сегодня, 27 октября, состоялось очередное заседание контактной группы - одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы. Можно констатировать продолжение эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения", - заявил он.

Ситуация с Bayraktar

По словам Грызлова, представители Украины на переговорах уклонились от обсуждения информации и дачи надлежащих ответов о применении в Донбассе ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar.

"Одним из вопросов на заседании контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА Bayraktar в Донбассе. В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Ближе к концу заседания стало известно об опровержении в СМИ министром обороны Украины Андреем Тараном факта боевого применения БПЛА Bayraktar. Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией", - сообщил он.

Кроме того, Грызлов заявил, что Киев своими действиями - обстрелами, публикацией противоречащих друг другу заявлений в СМИ и нарушениями позиционного размещения войск - пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

"Вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне. Украина ведет чрезвычайно опасную игру. Путем одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск, Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий", - заключил он.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства, который может нести до 50 кг полезной нагрузки. Аппарат оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр. Генеральный штаб ВС Украины 26 октября сообщил, что подчиненные ему подразделения впервые применили Bayraktar в Донбассе. Позже в отдельных украинских СМИ появилась информация, что применения БПЛА не было. Как сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в республике в настоящий момент проверяют заявление украинского Генштаба.