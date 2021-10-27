Грызлов: удерживая офицера СЦКК, Киев желает не допустить ослабления позиций Зеленского

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украинские власти пытаются не допустить падения рейтинга президента страны Владимира Зеленского, поэтому продолжают удерживать наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня от Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Об этом заявил в среду журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

По его словам, представители ОБСЕ не прилагают усилий, направленных на урегулирование ситуации. "Тем более, что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными - это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ", - сказал полпред РФ.

"Единственно возможным объяснением таких алогичных, непоследовательных действий может быть только желание украинских властей создать атмосферу чрезвычайщины, тем самым отвлечь внимание населения Украины от острых внутренних социально-экономических проблем и не допустить ослабления властных позиций президента Украины и его политической силы", - отметил Грызлов.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое представителя ЛНР в СЦКК Косяка. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, офицер обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, тем не менее украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь украинская делегация в Контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ".