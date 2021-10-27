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Киев не ответил на предложение Донбасса передать через Медведчука удерживаемых женщин

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Представители Украины на переговорах Контактной группы проигнорировали предложение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о передаче украинской стороне через главу политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука трех удерживаемых в Донбассе женщин. Об этом сообщил журналистам в среду полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

"Также представители Донецка и Луганска повторно заявили о готовности к передаче с начала этого года в одностороннем порядке украинской стороне через В. Медведчука трех удерживаемых на территории Донбасса женщин без каких-либо предварительных условий. Согласия украинской стороны не последовало", - сказал он.

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