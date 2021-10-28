Депутату Алтайского заксобрания стало плохо во время сессии

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания нового созыва Петр Боос во время очередной сессии в четверг почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, передает с заседания регпарламента корреспондент ТАСС.

Во время рассмотрения вопросов повестки второй сессии Алтайского заксобрания Боос, который в этом году впервые избран в парламент региона, почувствовал себя плохо. Спикер регпарламента Александр Романенко приостановил выступление по рассматриваемым вопросам и позволил ему выйти из зала заседаний. После этого заседание продолжилось.

"Депутату стало плохо. В здании парламента дежурит медик, который оказал первую помощь. В настоящее время он доставлен в больницу", - сказали ТАСС в пресс-службе регпарламента.

Боос избран в регпарламент по списку Алтайского регионального отделения "Единой России". Он состоит в комитете по правовой политике и местному самоуправлению. Ему 66 лет.