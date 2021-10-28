Володин поручил комиссии Думы обсудить вопрос перевода на удаленку непривитых депутатов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии нижней палаты по регламенту проработать вопрос перевода на удаленную работу депутатов, которые по каким-то причинам не привились от коронавируса.

"Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы на ближайший Совет [Думы], который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос уже на пленарное заседание Государственной думы. Выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку [от коронавируса], работать на удаленке", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Спикер отметил, что сейчас у депутатов есть возможность знакомиться с работой парламента в режиме реального времени. "Мы проработаем возможность озвучивания позиции [непривитых депутатов] либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту, где необходимо будет высказаться депутату по тому или иному вопросу", - добавил он.

"У нас в комиссии есть представители всех фракций, пускай они обсудят, выработают предложения, внесут... Но мы должны с вами понимать, что решение надо вырабатывать, нельзя глаза закрывать и голову в песок, авось пронесет. Не пронесет", - подытожил Володин.

Сотрудники аппарата Госдумы, а также помощники депутатов обязаны сделать прививки против новой коронавирусной инфекции. Такое решение принял Совет Думы, сообщил Володин. "Мы вчера обсуждали этот вопрос достаточно подробно на Совете Государственной думы, приняли решение по аппарату Госдумы, помощникам депутатов, сегодня его реализует руководитель аппарата - государственные служащие должны сделать прививки. По-другому не получится", - отметил Володин.

По его словам, госслужащие взяли на себя обязательства, кроме того, им положена специальная пенсия и обеспечение здоровья в специальных поликлиниках и больницах. "Надо понимать ответственность. Без прививки, без антител они не могут эффективно исполнять свои обязанности: помощники не могут вести прием граждан от нашего имени, постоянно обеспечивая коммуникации, аппарат не может организовывать мероприятия, обеспечивать деятельность депутатов Госдумы, парламента", - подчеркнул Володин.