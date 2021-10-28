Путин заявил, что позиции РФ и стран АСЕАН по ключевым проблемам близки

НОВО-ОГАРЕВО, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал близость позиций РФ и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым международным проблемам и призвал активизировать взаимодействие.

"Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве", - сказал глава государства, выступая по видеосвязи на саммите Россия - АСЕАН.

По мнению Путина, "сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов".