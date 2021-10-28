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Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября

Заседание пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 4 ноября в режиме видео-конференц-связи. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли это мероприятие организовано в формате личной встречи или пройдет в режиме видео-конференц-связи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России пройдет 4 ноября. Как сообщает агентство БелТА, на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым в четверг белорусский лидер заявил, что заседание Госсовета станет "решительным шагом в интеграции".

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