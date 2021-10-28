Захарова: в ОБСЕ не реагируют на призывы России по защите информационного пространства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ОБСЕ отказывается реагировать на призывы России по выполнению своего мандата по защите и свободе средств массовой информации в различных странах. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по видеосвязи на международном форуме русскоязычных вещателей.

Она обратила внимание, что американские интернет-платформы зачищают информационное пространство в тех странах, которые не находятся в их юрисдикции. "Удаление аккаунтов, блокировка, что прямо противоречит обязательствам США, где зарегистрированы эти интернет-гиганты, взятым по линии ОБСЕ", - отметила дипломат.

"Мы видим нулевую реакцию со стороны тех структур ОБСЕ, которые должны этим заниматься. Несмотря на то, что мы их побуждаем к выполнению своего мандата практически на ежедневной основе", - подчеркнула Захарова.

"Где все эти высокие представители? Они нам говорят, что занимаются кулуарной работой, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Значит, они плохо занимаются, если попрание свободы слова и репрессии в отношении целого сегмента, глобального мирового сегмента вещания только набирают обороты и точно не заканчиваются. Значит, они плохо делают свою работу".