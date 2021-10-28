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Кризис в Сирии

Путин и Беннет обсуждали на переговорах в Сочи сирийскую проблематику

Переговоры состоялись 22 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассматривали сирийскую проблематику на недавних переговорах в Сочи. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ему задали вопрос относительно сообщений американских СМИ о том, что Путин якобы обратился к Беннету с просьбой помочь в ослаблении санкций США в отношении Сирии.

"Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра", - заявил на это представитель Кремля.

Переговоры Путина и Беннета после вступления последнего в должность 13 июня состоялись 22 октября. Песков охарактеризовал длившуюся около пяти с половиной часов встречу как "конструктивный и доверительный" разговор. Сам Беннет в тот же день назвал встречу с Путиным "великолепной", а прошедшие переговоры "глубокими и содержательными".

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииИзраильПесков, Дмитрий СергеевичБеннет, Нафтали
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