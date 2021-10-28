Краснов заявил, что обстановку в России и Белоруссии пытаются дестабилизировать извне

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на состоявшейся в четверг встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку на территории обоих государств, в том числе активизация террористических группировок.

"Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне. Безусловно, и путем в том числе активизации экстремистских и террористических группировок, - цитирует его агентство БелТА. По словам Краснова, данные вызовы приобрели особое значение в связи с ситуацией в Афганистане. "Мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ", - подчеркнул он.

Краснов отметил, что общие задачи реализуются в том числе благодаря созданной в рамках Союзного государства объединенной коллегии генеральных прокуратур России и Белоруссии. "На ней мы обсуждаем различные вопросы защиты бизнеса, противодействия киберпреступлениям, незаконному обороту наркотиков", - сказал он. Генпрокурор сообщил, что в центре внимания ведомств двух стран также будут находиться вопросы соблюдения прав и свобод социально незащищенных слоев населения, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, противодействия домашнему насилию и преступлениям против детей.

Краснов поблагодарил Лукашенко за возможность встречи. "Таких отношений с белорусскими коллегами, которые у нас сейчас есть, у российской прокуратуры нет ни с одной прокуратурой мира. Ежегодно с генеральным прокурором Республики Беларусь мы сверяем часы, учитывая международную и региональную повестку, формируем приоритетные направления нашей работы на ближайшее время", - заявил он.