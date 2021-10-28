Россия и страны АСЕАН приняли совместное заявление

В совместном заявлении Россия - АСЕАН, принятом по итогам саммита в четверг, говорится, что стороны будут "развивать взаимодействие между Российской Федерацией и странами - членами АСЕАН на основе принципов взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности и национальной идентичности, уважения международного права, права каждого государства на существование без вмешательства извне, подрывной деятельности или принуждения, невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного урегулирования споров, неприменения силы и (или) угрозы силой, эффективного сотрудничества". Документ в переводе с английского языка опубликован на сайте Кремля.

IV саммит Россия - АСЕАН по случаю 30-летия российско-асеановских отношений прошел в четверг в формате видеоконференции. В заседании принял участие президент РФ Владимир Путин.

Участники саммита подчеркнули, что "национальная безопасность не может быть обеспечена за счет других" и указали на "необходимость в полной мере уважать и учитывать законные интересы и озабоченности, а также внутреннее законодательство и правовые нормы всех государств". Они выразили готовность "продвигать общую заинтересованность в том, чтобы формирующаяся региональная архитектура продолжала способствовать обеспечению мира, безопасности, стабильности и процветания народов Азиатско-Тихоокеанского региона и зоны Индийского океана, подтверждать неизменную поддержку центральной роли АСЕАН в формирующейся региональной архитектуре, приверженность укреплению и активизации асеаноцентричных механизмов в интересах эффективного реагирования на вызовы и использования возможностей, предоставляемых нынешней и будущей региональной и глобальной конъюнктурой".

В заявлении отмечается, что "формирующаяся архитектура региональной безопасности должна быть открытой, прозрачной, инклюзивной и основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, в том числе на принципе равенства, и поощрять дальнейший обмен мнениями по вопросам архитектуры региональной безопасности в рамках асеаноцентричных механизмов, включая Восточноазиатский саммит и встречи постоянных представителей стран - участниц Восточноазиатского саммита в Джакарте".

Без создания новых структур

Стороны заверили, что будут "признавать важное значение, придаваемое АСЕАН изложенным в "Индо-Тихоокеанском видении АСЕАН" принципам и задачам, которые инклюзивны по своей сути и призваны служить ориентиром для сотрудничества АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана, придать импульс упрочению стратегического доверия и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять имеющиеся асеаноцентричные механизмы без создания новых структур или подмены существующих".

Также в документе говорится о планах "изучать возможности практического сотрудничества по представляющим взаимный интерес вопросам между АСЕАН, Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества".

Сотрудничество в сфере безопасности

Россия и страны АСЕАН намереваются укреплять сотрудничество в сфере политики и безопасности.

Из совместного заявления следует, что стороны планируют "активизировать взаимодействие на высоком уровне и поощрять дальнейший конструктивный диалог и сотрудничество в рамках существующих международных и региональных механизмов в целях поддержания политически мирного и стабильного региона, в котором национальная безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет других". России и АСЕАН собираются укрепить свою роль "в региональной архитектуре в соответствии с общими ценностями и нормами", закрепленными в международных правовых документах.

Согласно плану действий, стороны продолжат диалог между министрами обороны Российской Федерации и государств - членов АСЕАН, в том числе по линии Совещаний министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс"). В рамках механизма "СМОА плюс" РФ и АСЕАН активизируют практическое сотрудничество в сферах морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, проведения миротворческих операций, гуманитарного разминирования и кибербезопасности.

Кроме того, РФ и АСЕАН продолжат поддерживать связь по проблемам разоружения и нераспространения, в том числе связанным с химическим, биологическим и ядерным оружием и средствами его доставки, предотвращением гонки вооружений в космическом пространстве, и по другим соответствующим вопросам.

Морская безопасность и беспрепятственная торговля

Россия и страны АСЕАН договорились обеспечивать безопасность и свободу судоходства, а также беспрепятственную торговлю. "Мы, Российская Федерация и страны - члены АСЕАН, <...> заявляем, что будем обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации и беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы и (или) угрозы силой и разрешение споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права, в том числе закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций, Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации", - говорится в тексте документа.

Россия и страны АСЕАН условились наращивать практическое сотрудничество в целях взаимодополняющего развития. Согласно тексту заявления, речь идет о поддержке и поиске возможностей синергии с Генеральным планом АСЕАН по взаимосвязанности до 2025 года и Сетью умных городов АСЕАН, другими многосторонними форматами сотрудничества в интересах продвижения региональной взаимосвязанности.

Также в заявлении отражено намерение наращивать усилия по развитию морского сотрудничества в целях построения "бесшовного" региона, развивать надежную логистическую инфраструктуру и управление портами, взаимодействовать в области навигации в целях обеспечения экономического роста. Лидеры убеждены, что это будет способствовать не только сокращению разрывов в уровнях развития, но и укреплению регионального сотрудничества и процесса формирования единого сообщества, а также улучшать мобильность населения, квалифицированной рабочей силы, товаров и услуг.

Экономическое восстановление

Также стороны договорились активно способствовать экономическому восстановлению региона.

"Заявляем, что будем активно способствовать устойчивому экономическому восстановлению региона и изучать возможности практического сотрудничества с целью поддержки развития взаимосвязанности между народами АСЕАН и Евразии", - говорится в тексте заявления. В этом контексте в заявлении отмечены Рамочная договоренность по транспортному коридору АСЕАН и Экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

Энергетическая безопасность

В документе указывается, что стороны будут "укреплять сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности и устойчивости посредством наращивания институционального потенциала и привлечения частного сектора, а также путем расширения совместных исследований, развития, производства и использования всех источников энергии, включая возобновляемые и альтернативные, продвижения низкоуглеродных и энергоэффективных устойчивых энергетических технологий".

Стороны также изучат "возможности дальнейшего сотрудничества в ядерной энергетике, в сфере гражданской ядерной энергетики и смежных отраслях в соответствии с Планом действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2016-2025 годы".

"В ходе саммита лидеры поддержали укрепление взаимодействия России и АСЕАН с целью обеспечения эффективной реализации стратегий восстановления после пандемии коронавируса, - также отмечается в тексте заявления. - В этой связи участники призвали расширить сотрудничество в области кибербезопасности, связи в море, цифровых технологий, умных городов, науки, технологий и инноваций, а также борьбы со стихийными бедствиями".

Борьба с распространением наркотиков через даркнет

"Стороны договорились повышать национальный и региональный потенциал и возможности реагирования на вызовы, которые несет неправомерное использование интернета и других технологий, таких как даркнет, а также цифровой валюты в преступных целях, связанных с наркотиками", - также указывается в документе.

Лидеры также договорились "укреплять двустороннее и региональное сотрудничество и обмен информацией, в частности между судебными и правоохранительными органами для реагирования на серьезные вызовы, которые несет активизирующееся сращивание между оборотом наркотиков, коррупцией и другими формами транснациональной организованной преступности, включая торговлю людьми, контрабанду огнестрельного оружия и отмывание денег, а также финансирование терроризма".

По итогам саммита также было объявлено, что стороны намерены "продолжить применение эффективных мер по предотвращению, значительному сокращению или пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений и производства наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и новых психоактивных веществ, а также их контрабанды в РФ, Юго-Восточную Азию и другие регионы". Как отмечается в заявлении, лидеры России и АСЕАН "поддерживают целостность существующей международной системы контроля над наркотиками, чтобы сообща противодействовать легализации наркотиков для использования в немедицинских и ненаучных целях или ослаблению международного контроля над любыми видами наркотических средств и психотропных веществ без соответствующих поддающихся проверке и надежных научных доказательств".

Сотрудничество по исследованиям инфекций

Помимо прочего, стороны планируют "развивать сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний". Кроме того, стороны намерены "поощрять взаимодействие в сфере общественного здравоохранения, включая оказание государствам - членам АСЕАН технической помощи и содействия в укреплении потенциала в борьбе с инфекционными заболеваниями".

В совместном плане действий говорится, что РФ и АСЕАН расширят обмен технологиями и информацией в области общественного здравоохранения. Стороны будут сотрудничать и координировать усилия в решении глобальных и региональных проблем, связанных с инфекционными заболеваниями, обладающими пандемическим потенциалом.

Сотрудничество в области чрезвычайного реагирования

Согласно плану действий, Россия рассмотрит "возможность участия в региональных учениях АСЕАН по отработке мер борьбы со стихийными бедствиями". При этом стороны планируют обмениваться опытом и передовыми практиками в этой сфере.

Кроме того, стороны договорились проводить регулярные консультации между соответствующими ведомствами "в целях обеспечения синергии и сотрудничества в сфере чрезвычайного реагирования".

Отмечается, что Россия и АСЕАН также намерены укреплять сотрудничество в рамках механизмов Координационного центра АСЕАН "в представляющих взаимный интерес сферах".

Об АСЕАН

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В 2004 году она присоединилась к основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, - Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года.

Саммит АСЕАН, а также встречи лидеров объединения и партнеров по диалогу стартовали 26 октября в Брунее. Помимо саммита АСЕАН - Россия в программу вошли саммиты АСЕАН - Австралия, АСЕАН - Индия, АСЕАН - Китай, АСЕАН - США, АСЕАН - Япония, а также АСЕАН + 3 (Китай, Республика Корея, Япония). Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся первый саммит Россия - АСЕАН.