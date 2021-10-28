Захарова считает, что Украина выпала из правового поля в своей борьбе с инакомыслием в СМИ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Киев в своей борьбе с русским языком и со свободой слова в СМИ действует вопреки не только принятой в информационном пространстве этике, но и международному праву в этой области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на международном форуме русскоязычных вещателей.

По ее словам, Киев, пытаясь не дать части общества возможность иметь свой голос, сделал из русскоязычного вещания объект борьбы с инакомыслием. "Украина вообще выпала из правового поля [в отношении СМИ]. Не просто того правового поля, которое регулируется этическими профессиональными нормами, которые закреплены в профессиональных документах медиасообщества, они выпали из международного правового поля. Я имею в виду киевский режим и всех тех, кто проводит в жизнь его решения на Украине", - отметила дипломат.

На Украине, продолжила Захарова, закрываются русскоязычные СМИ, "идет борьба и с повесткой, которые эти русскоязычные СМИ транслируют, формируют или просто освещают", и напрямую с русским языком. "Русскоязычные вещатели на Украине никогда не заявляли, что они становятся профессиональными борцами с некой официальной повесткой в этой стране по принципу "мы всегда будем против, всегда будем в оппозиции пока не придем к власти". Они никогда об этом так не заявляли, они шли от конструктива, позитива и созидания, говорили о том, что для них важно. Не вопреки, не вставляя палки в колеса, а развивая ту учась информационной повестки, подсвечивая ту часть общественной деятельности, которую считали важной. Но об инакомыслии начал говорить именно киевский режим", - отметила Захарова.

В сентябре, напомнила официальный представитель МИД РФ, телеканал "Интер" проверяли за демонстрацию советских фильмов с участием актеров, которые якобы "представляют угрозу национальной безопасности Украины". "Сейчас идет борьба с нашими российскими артистами, которые выступают на русском языке, дают интервью, формируют повестку, являются лидерами общественного мнения", - добавила она.

Русскоязычное вещание за рубежом сталкивается с противодействием местных регуляторов под видом борьбы с пропагандой и инакомыслием не только на Украине, но и в странах Прибалтики, отметила дипломат. Захарова резюмировала, что выполнение профессионального долга для сотрудников и русскоязычных СМИ, и СМИ из России за рубежом становится с каждым годом все более опасным занятием. "И это все на фоне призывов коллективного Запада к наращиванию мер по защите свободы слова, защите журналистов", - заключила она.