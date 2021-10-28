Путин обсудил с СБ России сохранение окружающей среды в преддверии конференции в Глазго

НОВО-ОГАРЕВО, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с Совбезом РФ вопросы сохранения окружающей среды в преддверии конференции по климату, которая пройдет в ноябре в Глазго.

"Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня", - сказал Путин.

С соответствующим докладом выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.