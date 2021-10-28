Послу Алжира вручили нагрудный знак МИД России за вклад в развитие отношений

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов вручил в четверг покидающему пост посла Алжира в Москве Мухаммеду Шерифу Курте нагрудный знак МИД РФ за его вклад в развитие двусторонних отношений.

"Мухаммеду Шерифу Курте был вручен нагрудный знак "За взаимодействие" Министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в развитие отношений между Россией и Алжиром", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Алжира на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между двумя странами в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2001 года.

"Выражено удовлетворение устойчивым конструктивным политическим диалогом по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также состоянием сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах", - добавили в МИД РФ.

Мухаммед Шериф Курта был назначен на пост посла республики в РФ в 2019 году.