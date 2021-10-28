В МИД РФ заявили, что многие страны пытаются вбить клин в связи России со странами Африки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. МИД РФ в связи с появившейся в издании Echourok статьей о якобы "накаленных до предела" отношениях между Россией и Марокко обратил внимание на то, что ряд стран путем дезинформации пытается вбить клин в двусторонние связи Москвы со странами Африки. Саму информацию в издании в дипведомстве назвали фейком и лжеаналитикой.

"Ни для кого не секрет, что многие, в том числе внерегиональные игроки, крайне раздосадованы укрепляющимися связями Москвы с Алжиром, Мали, Марокко и другими государствами региона и используют любые способы, включая дезинформацию, чтобы вбить клин в наши двусторонние отношения и нанести им ущерб, - указали в министерстве. - Очень жаль, что Мухаммад Муслим серьезно разбираться в сути вопроса не стал, а просто выдал снабженный лжеаналитикой фейк, видимо, с надеждой заслужить благосклонность наших оппонентов".

В министерстве обратили внимание на опубликованную изданием Echourok статью "Россия в Африке", которая, "без сомнения, претендует на призовое место сразу в двух номинациях - "Классический образец дезинформации" и "Лжеаналитика".

"Информация о "накаленных до предела" российско-марокканских отношениях, в том числе из-за укрепления сотрудничества России с Алжиром, о чем пишет Муслим, не соответствует действительности и существует лишь в воображении автора газеты Echourok. К слову, авторитетное марокканское издание www.le360.ma приводит ссылку на источник в местном МИД, который категорически отверг появившиеся спекуляции на тему кризиса в отношениях. Аналогично поступили и в МИД России", - указали в МИД РФ.

Искаженные факты

В МИД РФ обратили внимание, что автор статьи перечисляет ряд фактов: с 5 октября между Россией и Марокко были приостановлены полеты по решению Рабата, посол России Валерьян Шуваев был "отозван на Родину для консультаций", и Москва "решила отсрочить" проведение VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел, который должен был пройти 28 октября в Рабате, хотя на самом деле в Марракеше.

"Выдавая желаемое за действительное, Муслим из этого умозаключает, будто "российско-марокканские отношения накалились до предела" и переживают кризис, правда старательно скрываемый сторонами", - указали в дипведомстве.

"Читая подобные статьи, наталкиваешься на мысль, что их авторы пребывают в параллельной Вселенной и совершенно не осведомлены о бушующей в нашем мире с 2020 года пандемии коронавируса. С осени 2021 года многие страны, в том числе и наша, столкнулись с очередной волной распространения инфекции. Решение о приостановке авиасообщения, таким образом, власти Марокко приняли ввиду ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Никакого политического подтекста здесь нет", - подчеркнули в МИД РФ.

Что касается отсутствия главы российской дипмиссии в стране, используемого Муслимом в качестве зацепки в пользу своих конспирологических измышлений, то и здесь ситуация выглядит иначе, чем это представляет алжирский журналист, утверждающий, что речь идет об "отзыве на консультации", отметили в дипведомстве. На самом деле Шуваев находился в плановом отпуске и уже вернулся 24 октября в Рабат и приступил к выполнению своих обязанностей, информировали в министерстве.