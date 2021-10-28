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Новый посол Панамы вручил замглавы МИД РФ Рябкову копии верительных грамот

Бэрроу Ноада сменил на этом посту Эфраина Вильярреала Ареналеса, который возглавлял панамское диппредставительство с 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принял в четверг нового посла Панамы Роландо Энрике Бэрроу Ноада, который вручил ему копии верительных грамот.

"В ходе состоявшейся беседы намечены пути активизации российско-панамских отношений в различных сферах, выражена заинтересованность в наращивании взаимодействия в ООН и других международных форумах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Бэрроу Ноада сменил на этом посту Эфраина Вильярреала Ареналеса, который возглавлял панамское диппредставительство в Москве с 2020 года.

Теги
ПанамаРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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