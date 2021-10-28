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Лавров 8 ноября в Москве проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министры обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 ноября в Москве встречу с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, который будет находиться в нашей стране с первым официальным визитом после его назначения на этот пост", - сказала она.

"Министры обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, двусторонние отношения Москвы и Каракаса динамично развиваются в русле стратегического партнерства. Россия и Венесуэла накопили богатый опыт многопланового взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, добавила она.

"В свете итогов прошедшего в Москве в период с 14 до 15 октября заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня планируется наметить шаги по углублению взаимодействия, устойчивого к незаконным односторонним принудительным мерам, санкциям. Также намечен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки: сотрудничество в ООН, других форумах", - указала она.

Захарова также напомнила, что взаимодействие России и Венесуэлы строится на строгом соблюдении норм международного права, уважении принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела. "Министры обменяются мнениями о путях содействия достижению внутренней стабильности в Венесуэле, нахождению политического решения межвенесуэльских разногласий в конституционном поле и без вмешательства извне", - заключила дипломат.

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Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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