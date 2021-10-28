Дума до конца года планирует правчасы с участием Краснова, Котякова, Патрушева и Мантурова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию.

Проект постановления внес в Думу в среду комитет по контролю, однако к пленарному заседанию члены комитета доработали документ. Как ранее уже отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, 16 ноября депутаты намерены заслушать генерального прокурора Игоря Краснова. Согласно постановлению, он выступит перед депутатами с докладом "О состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан".

В декабре в Госдуме запланировано проведение трех правчасов, отмечается в документе. 7 декабря депутаты планируют заслушать доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Он расскажет депутатам о реализации поручений президента РФ Владимира Путина и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На 14 декабря запланирован правчас с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Он сообщит депутатам об итогах работы агропромышленного комплекса РФ в 2021 году и основных задачах на 2022 год. Планируется, что 21 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступит с докладом "О задачах развития отечественной промышленности в современных социально-экономических условиях".