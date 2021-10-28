Лавров проведет переговоры с главой дипведомства Ватикана и главой МИД Мали

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября в Москве проведет переговоры с секретарем Святого престола Ватикана по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9 ноября запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что он будет находиться в России с официальным визитом в период с 8 по 10 ноября.

Как указала дипломат, стороны планируют обсудить сотрудничество в различных областях. "Состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-ватиканского двустороннего сотрудничества и взаимодействия на многосторонних площадках. Ну и конечно, стороны планируют обсудить актуальные вопросы международной повестки дня", - добавила она.

Лавров 11 ноября встретится с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, который будет находиться в Москве с рабочим визитом, сообщила Захарова.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной региональной повестки дня с упором на проблематику урегулирования кризисной ситуации борьбы с терроризмом в Африке. Особый акцент будет сделан на положении в Мали и Сахаро-сахельском регионе в целом", - сказала она.

"Предполагается рассмотреть перспективы взаимодействия двух стран в ООН и других многосторонних форматах, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году", - продолжила Захарова.

По словам дипломата, стороны обсудят пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что на переговорах будут затронуты перспективы укрепления делового партнерства в освоении запасов минерального сырья, в энергетике, инфраструктуре и сельском хозяйстве.