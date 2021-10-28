РФ и АСЕАН призвали к мирному разрешению споров в Южно-Китайском море

СИНГАПУР, 28 октября. /ТАСС/. Россия и страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к мирному разрешению споров в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита АСЕАН - РФ, прошедшем в четверг в режиме видеоконференции.

"Стороны подтвердили важность поддержания и стремления к миру, безопасности, стабильности, процветанию, свободе судоходства и пролетов над акваторией ЮКМ", - указывается в документе. Они выступили за "мирное разрешение споров, не прибегая к угрозам или применению силы, в соответствии с общепризнанными принципами международного права", отмечается в заявлении.

Кроме того, как говорится в заявлении, "стороны выделили прогресс в продолжающихся переговорах по Кодексу поведения в ЮКМ, призвали к скорейшему принятию эффективного документа". Они также "подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей переговорам по данному документу, и приветствовали практические меры, которые могут снизить напряженность и риск инцидентов, недопонимания и просчетов".

На протяжении последних лет Китай, а также ряд государств - членов ассоциации, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины, ведут территориальные споры в ЮКМ. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя кодекс пока не принят.

Китай выступает категорически против любого вмешательства в этот территориальный спор третьих стран, в первую очередь Великобритании, государств Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.