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Захарова: Венецианская комиссия потакает попыткам Киева игнорировать минские соглашения

Официальный представитель МИД РФ считает, что "европейские правоведы не стали задаваться вопросами, насколько украинский проект адекватен с точки зрения международно-правовых и политических реалий"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) фактически выписала Киеву индульгенцию на отказ от минских соглашений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заключение организации по украинскому законопроекту о переходном периоде в Донбассе.

"Чтобы придать международную легитимность так называемому своему правотворчеству, украинские власти направили проект в Венецианскую комиссию Совета Европы. Члены этого органа, проигнорировав мнение своего российского коллеги, 18 октября опубликовали заключение по законопроекту. Европейские правоведы, если можно так сказать, не стали задаваться принципиальными вопросами о том, насколько документ адекватен с точки зрения и международно-правовых, и политических реалий. Также они не стали интересоваться, каким образом он соотносится с минским комплексом мер, но в вакууме жить невозможно", - сказала она.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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