Глава Минприроды на COP26 будет добиваться признания российских проектов зелеными

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Российская делегация на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) будет добиваться официального признания вклада российских лесов, ГЭС и АЭС в дело сокращения выбросов парниковых газов. Об этом в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Наша задача состоит в том, чтобы глобальное сообщество признало, что в лесной промышленности будут осуществляться государственные и бизнес-проекты, направленные на увеличение потенциала поглощения CO2 [российскими лесами]", - отметил глава ведомства, добавив, что правительство РФ намерено вдвое увеличить финансирование программ по борьбе с лесными пожарами.

Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году, предусматривает создание механизма ООН, который позволит определять допустимые объемы эмиссии парниковых газов с учетом потенциала поглощения CO2 теми или иными странами и сокращения объемов выбросов при реализации зеленых проектов. Участники конференции в Глазго будут обсуждать правила, по которым такой механизм сможет работать в будущем.

"Должны быть приняты общие стандарты и общие требования, а главное - процедуры верификации. Еще один важный вопрос для нас заключается в том, чтобы атомная и гидроэлектроэнергия были признаны относящимися к зеленой энергетике", - добавил Козлов.

Министр войдет в состав российской делегации в Глазго, которую возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Глазго в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.