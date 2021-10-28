Захарова: Россия требует от ОБСЕ отчета по вопросу преследования журналистов в Латвии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва требует от ОБСЕ отчета по вопросу уголовного преследования в Латвии журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 26 октября Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. "Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова? - отметила Захарова. - Хочется какой-то внятной реакции. Если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии, в частности, является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается".

"Несмотря на явное нарушение Ригой своих международных обязательств в сфере свободы слова, плюрализма мнений, никакой внятной, эффективной реакции со стороны уполномоченных институтов просто нет. В такой ситуации неудивительно, что латвийские власти в общем-то пользуются таким молчаливым согласием с проводимой ими линией, просто наращивают усилия по выдавливанию альтернативных источников информации и не сбавляют оборотов по наступлению в целом на русский язык", - подчеркнула дипломат.

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. Всего с декабря 2020 года по март 2021 года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.

В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с информационным порталом "Sputnik Латвия" и русскоязычным информационном агентством Baltnews. Всего же уголовному преследованию со стороны СГБ подверглись 14 журналистов, которые сотрудничали с этими российскими СМИ. Их дела переданы в прокуратуру.