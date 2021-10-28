Депутаты Ивановской облдумы получат более 100 млн рублей на исполнение наказов избирателей

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 млн рублей направят на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной думы в 2022 году. Существенную часть всех наказов составляют ремонтные работы и укрепление материально-технической базы в учреждениях образования, сообщает в четверг пресс-служба Ивановской облдумы.

"В будущем году сумма, предусмотренная на исполнение наказов, составит 104 млн рублей. Средства пойдут на ремонтные работы и укрепление материально-технической базы в учреждениях образования, культуры, здравоохранения", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, часть средств пойдет на установку на муниципальных территориях спортивных площадок и дополнительного спортивного оборудования, а также на благоустройство, в том числе установку и ремонт уличного освещения, приведение в порядок памятников. В 2021 году на наказы избирателей также было направлено 104 млн рублей.

"Всего финансирование затронет около трехсот объектов. Депутаты не только закладывают средства в бюджете на исполнение наказов избирателей, но и вместе с жителями контролируют соответствующие работы, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен по назначению и максимально эффективно, и люди действительно получили то, с чем обратились к депутатам", - приводит пресс-служба слова председателя Ивановской облдумы Марины Дмитриевой.