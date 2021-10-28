Захарова: расширение израильских поселений в Палестине может расцениваться как аннексия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Продолжение Израилем поселенческой активности на Западном берегу реки Иордан и в районе Восточного Иерусалима подрывает международные усилия по возобновлению палестино-израильского политического диалога и может рассматриваться как аннексия оккупированных территорий. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в связи с объявленными на днях новыми планами по расширению израильских поселений на палестинских территориях.

"Мы подтверждаем принципиальную и последовательную позицию России о незаконности поселенческой активности Израиля, - отметила она. - Мы убеждены, что подобные односторонние действия подрывают шансы на создание в соответствии с решениями ООН жизнеспособного и географически непрерывного палестинского государства, а также эффективность прилагаемых международным сообществом усилий по созданию условий для скорейшего возобновления палестино-израильского политического диалога".

По словам официального представителя дипведомства, продолжение поселенческой деятельности и "планы нынешнего израильского правительства вдвое увеличить к 2026 году численность израильских граждан, проживающих в долине реки Иордан, может расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированных палестинских территорий".

"Мы призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, которые чреваты эскалацией напряженности в регионе и предвосхищают исход прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса", - подчеркнула Захарова.